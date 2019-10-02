"Ничего яснее не стало. Были личные гарантии президента, что все будет хорошо", - Юрчишин о встрече Зеленского с главами фракций по Донбассу

Об этом он рассказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Ничего яснее не стало. Были личные гарантии президента, что все будет хорошо. На предложение выйти в парламент и объяснить на камеры обществу и парламентариям, как это будет происходить, такое предложение было проигнорировано, как и призыв фракции фактически вызвать в парламент министра иностранных дел, который, кстати, очень странный. Потому что, например, сейчас будет происходить заседание фракции, на которую по нашей просьбе пришел министр экономики, чтобы объяснить логику рынка земли. Обращение спикера игнорируются, потому что было сказано, что мы обратились и министр иностранных дел, никто из Генерального штаба не готов приходить, не может приходить ... Это показывает только одно - что готовых ответов на эти вопросы нет", - заявил Юрчишин.

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Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.