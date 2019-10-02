Во время дежурства в ДТП на Полтавщине погибла патрульная полицейская Фетч

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Марина заступила на дежурство на дорожную станцию ​​патрульной полиции в городе Лубны (автодорога М-03 "Киев-Харьков-Довжанский").

Предварительно, около 16 часов на посту патрульные заметили автомобиль Volkswagen Passat, который был в ориентировании. На требования полицейских остановиться водитель не отреагировал. В результате непродолжительного преследования, патрульными удалось остановить его примерно в 4 километрах от дорожной станции. Во время поверхностной проверки у водителя и в салоне авто Volkswagen Passat обнаружили предметы, похожие на оружие, а сам водитель имел признаки алкогольного опьянения. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

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Для проведения проверки на состояние опьянения водителя Volkswagen Passat, и оформление админматериалов, предусмотренных ст. 130 КУоАП, патрульная Фетч остановила микроавтобус Mercedes Sprinter, чтобы привлечь его водителя свидетелем по делу. В это время другой микроавтобус Mercedes Sprinter совершил наезд на патрульную и столкнулся с остановившимся на обочине микроавтобусом.

Несмотря на попытки полицейских реанимировать свою коллегу и оперативно предоставленную ей домедицинскую помощь, патрульная скончалась на месте.

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Марина Фетч несла службу в рядах патрульной полиции Полтавской области с октября 2017 года. У нее остался 10-летний сын.