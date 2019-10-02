Враг 2 октября нарушил перемирие 15 раз, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Николаевки - из автоматического гранатомета;
неподалеку Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов;
дважды вблизи Павлополя - из стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометным выстрелов
неподалеку Авдеевки - из ручного противотанкового гранатомета;
вблизи Новогригорьевки - из противотанкового ракетного комплекса, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе Зайцево - из ручного противотанкового гранатомета;
вблизи Катериновки - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
неподалеку Пивденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм;
неподалеку Золотого - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
вблизи Новгородского - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
неподалеку Троицкого по направлению Калиновой - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было".