Уже к концу года паспорта старого образца могут заменить на новые

По словам Андрея Первушина, генерального директора IІG, компания готова к запуску новых паспортов уже в этом году.

"Мы готовы подтвердить, что после принятия решения первый документ будет готов через 1 месяц", – прокомментировал Первушин возможные сроки старта проекта.

Бывший директор полиграфического комбината "Украина" Максим Степанов заявил, что подобная смена паспортов не целесообразна и может обойтись бюджету страны в миллиарды зря потраченных гривен.

На своей странице в социальной сети Facebook Степанов обратил внимание на то, что компания IIG, которой поручат изготовление новых паспортов – это, по факту, скандально известный консорциум ЕДАПС.

"Это "счастье" (перевыпуск документов) нам обещает подарить какая-то индустриально-инновационная группа (IIG). Кто не знает, так это переименованный консорциум "ЕДАПС". Многие, наверное, уже забыли, что это такое. А я напомню. Это предприятие, которое в течение 10 лет "впаривало" нам огромное количество никому ненужных различных видов защищенных справок. А мы с вами все это покупали. Речь о миллиардах гривен, - написал Степанов. - И сейчас, когда у нас одни из самых защищенных и дешевых идентификационных документов в мире, вдруг появляется консорциум "ЕДАПС" под другим названием, и вновь собирается обманывать людей".

Также бывший руководитель полиграфкомбината "Украина" приводит цифры, что с момента ухода ЕДАПСА прибыль полиграфкомбината выросла в 100 раз: с 3,5 млн гривен за 2011 год до 369 млн гривен за 2016 год.

В реестре юридических лиц действительно есть упоминание о смене названия ЕДАПС на IIG.

Консорциум "ЕДАПС" хорошо известен в Украине по череде громких скандалов, связанных с коррупцией и финансовыми махинациями. В свое время он занимал монопольное положение на рынке печати документов строгой отчетности, что чуть не привело к банкротству единственный государственный полиграфический комбинат – "Украина".

Одним из инициаторов расторжения договора с консорциумом "ЕДАПС" в 2015году был министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Многолетний договор с "ЕДАПС" расторгнут. Близко к завершению расследование уголовного дела о возможных злоупотреблениях и коррупции в МВД, в системе выпуска и реализации гражданам Украины бланков паспортов и иных документов. Речь о сотнях миллионов гривен", - так прокомментировал Аваков решение о расторжении договора.

В Кабинете Министров Украины пока не подтвердили информацию о том, что выпуском новых паспортов займется IIG.