Отрабатываются технические возможности, чтобы обеспечить всех потребителей газом и теплом в случае остановки транзита, - Оржель

Об этом на заседании Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас в хранилищах более 20 млрд кубометров газа. Это означает, что мы готовы не только к отопительному сезону, но и к трехсторонним переговорам в рамках подписания договора с Газпромом", - сказал Оржель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ подпишет договор на транзит газа с Украиной, если та до конца года имплементирует энергетическое законодательство ЕС, - Путин

Он отметил, что сейчас проходят технические консультации между сторонами.

"Российская сторона перешла к конструктиву. Мы можем говорить о возможности подписания транзитного договора с достаточными объемами прокачки. Но даже если объемов не будет, мы отрабатываем технические возможности, чтобы через реверс и за счет газохранилищ обеспечить всех наших потребителей газом и теплом", - добавил Оржель.

По его словам, в Украине есть четыре города, где может прекратиться газоснабжение в случае отсутствия давления в магистральных газопроводах.

"Но отрабатываются альтернативные поставки или альтернативные пути теплоснабжения", - пояснил министр.

Также читайте: Мы хотим иметь много кейсов, чтобы нам никто не выкручивал руки по поводу газа, - Зеленский после переговоров с Трампом

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.

19 сентября 2019 года в Брюсселе состоялся очередной раунд переговоров под председательством вице-президента Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича с участием делегаций Еврокомиссии, Украины и России. В состав украинской делегации входят министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Очередной раунд газовых переговоров в формате Украина - Европейская комиссия - Российская Федерация состоится в 20-х числах октября.