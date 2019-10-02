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02.10.19 20:17

Экс-нардепу сообщено о подозрении по делу о хищении 20 млн грн у ГП "Укрзализничпостач", - САП

2 октября прокурорами САП согласовано сообщение о подозрении бывшему народному депутату Украины в совершении особо тяжких коррупционных преступлений. В этот же день по поручению прокуроров, детективами НАБУ в установленном законом порядке сообщено о подозрении екс-депутату по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 - ч.5 ст.191 УК Украины.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Досудебным расследованием собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший народный депутат способствовал противоправному завладению в 2015 году средствами государственного предприятия "Укрзализничпостач" на сумму более 20 млн грн, а также совершению в 2016 году попытку завладения 43 млн гривен (уголовные производства относительно других фигурантов направлены в суд с обвинительными актами в течение 2017-2018 годов и в настоящее время переданы для рассмотрения в ВАКС).

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Кроме того, сообщение о подозрении в содействии этим преступлениям составлены в отношении еще двух человек - финансового советника упомянутого народного депутата, а также экс-внештатного советника Главы Администрации Президента Украины. 

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