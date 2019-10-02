Есть четкое ощущение, что это российские предложения, - Климпуш-Цинцадзе о "формуле Штайнмайера"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире Еспресо.TV.



"У нас есть четкие ощущения, что это формула Путина, это российские предложения. Мы видим из тех материалов, которые мы видим как перехват сообщений российской стороны в ТКГ, когда они говорили о том, что позиция Украины, украинского представителя резко изменилась, после того как было объявлено о том, что Украина согласовала формулу Штайнмайера, что для нас является основанием беспокоиться ", - заявила она.



Она выразила сожаление по поводу того, что не министр иностранных дел, начальник Генштаба не нашли возможности прийти в парламент. Также она заверила, что депутаты будут настаивать и увидят их в ближайшие дни.



"Мы также настаивали на том, что президент Зеленский вышел ко всем народным депутатам и объяснил, которые он видит красные линии, которые он обещает не перейти. Хотелось бы услышать его видение безопасности компонентов." - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.