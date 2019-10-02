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02.10.19 21:53

Капитально отремонтированный Новый мост в Днепре стал локацией для съемок клипа известной украинской группы. ВИДЕО

"Мэри Линор", известная рок-группа, выбрала оптимальное место для съемок нового клипа "Четыре Моста", капитально отремонтированный Новый мост Днепра.

Как передает Цензор.НЕТ, клип группы размещен на ее странице в ютубе. 

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