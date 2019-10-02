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02.10.19 22:26

Дом прокурора обстреляли в Кропивницком

В Кропивницком неизвестные обстреляли дом сотрудника прокуратуры.

гильза,патрон

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кировоградской области.

Событие произоло 1 октября. "Злоумышленники совершили ряд выстрелов в сторону жилого дома и двора работника прокуратуры, в то время, как в домовладении находилась жена и двое маленьких детей. При этом нападавшие угрожали расправой прокурору и его семье", - говорится в сообщении.

Следствием установлена вероятная причастность нападавших к преступной группировке, противоправную деятельность которой расследовал пострадавший прокурор.

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Предварительная правовая квалификация преступления ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.

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