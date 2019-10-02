Визиты Путина в США и Трампа в Россию не состоялись из-за захвата РФ украинских моряков в Керченском проливе, - Хантсман

Об этом в интервью КоммерсантЪ рассказал посол США в РФ Джон Хантсман, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат подтвердил, что Путин мог посетить Вашингтон в первой половине 2019 года, а затем во второй половине года Трамп мог прибыть в РФ с ответным визитом.

По его словам, незаконный захват Россией украинских военнопленных моряков внес изменения в "большие планы".

"Я не буду вдаваться в детали, но у нас были большие планы", — сказал Хантсман.

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Посол подчеркнул, что нормализация отношений между США и Россией зависит от прогресса на украинском направлении.

"Сейчас для нас открываются новые возможности для переговоров в "нормандском формате" и прогресса в выполнении Минских договоренностей. Мы по-прежнему считаем это важным. И я знаю, что немцы и французы, которые участвуют в консультациях "нормандской четверки" тоже активно добиваются этого.

У президентов Путина и Зеленского состоялись позитивные переговоры. Моряки были отпущены, заключенные были отпущены. То есть сейчас важное окно возможностей. И этот шанс нельзя упускать. Это важнейшее условие нормализации наших отношений. Я об этом говорю вот уже два года. Но мы не видели никакого прогресса вплоть до недавнего времени", - рассказал Хантсман.

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