Некоторые участники акции протеста на Майдане создали организацию "Рух опору капітуляції"

Как передает Цензор,НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке новосозданной структуры.

"2 октября 2019, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что представитель нашего государства в Минской контактной группе согласился с проведением местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также дал согласие на внедрение "формулы", которая, в частности, предусматривает особый статус этих территорий в составе Украины", - говорится в заявлении.

Как заявили активисты, сопротивление капитуляционным действиям власти требует объединения и мобилизации усилий всего общества. Для этого необходимо объединяться в широкое движение против капитуляции Украины, которое объединило бы всех неравнодушных людей.

"С этой целью мы инициируем начала сети "Рух опору капітуляції". О принципах сети будет объявлено позже. Призываем все государственные силы - в Верховной Раде и вне парламента - консолидировать свои усилия и избегать противостояния", - говорится в заявлении.

Как отметили активисты, достижения мира не может произойти на основании "формул" и "договоренностей", противоречащих Конституции, принципам международного права и национальным интересам Украины.

"Нам непонятно, как можно достичь мира с Россией, которая этого мира не хочет. Вместо этого она пытается силой навязать нам условия, целью которых является разрушение украинской государственности", - заявили активисты.

Они также объявили проведение вече "Остановим капитуляцию!" на Майдане Независимости в Киеве 6 октября в 12:00.

Среди подписантов заявления: политзаключенный Кремля Владимир Балух, почетный президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вячеслав Брюховецкий, Дмитрий Ярош, политик Роман Бессмертный, экс-нардепы Андрей Тетерук и Сергей Высоцкий, председатель Провода ОО "Свободные Люди" Андрей Левус, представитель международной волонтерской сообщества "ИнформНапалм" Михаил Макарук, диссидент, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс.