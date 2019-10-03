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03.10.19 01:43

Кабмин назначил временных руководителей Укравтодора и Госкино

Кабинет министров назначил временных руководителей Государственного агентства автомобильных дорог Украины и Государственного агентства Украины по вопросам кино. Председателем Укравтодора стал Олег Федоренко, а председателем Госкино - Юлия Шевчук

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Правительственный портал.

Также Кабмин освободил от должности первого заместителя и заместителя руководителя Госкино Сергея Неретина и Сергея Недзельского. В августе с должности председателя Госкино по собственному желанию ушел Филипп Ильенко.

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Сергей Неретин сообщил "Детектор медиа", что узнал о своем увольнении из новостей на сайте Кабмина. Он не знает, с какого числа и по каким причинам был уволен.

Правительство приняло несколько других кадровых назначений и увольнений. В министерство культуры, молодежи и спорта назначен первым заместителем министра Анатолия Максимчука и заместителями министра Ирину Подолян и Владимира Шумлина.

В министерстве обороны заместителями министра стали Алексей Марценюк и Алина Фролова.

С должности заместителя министра экологии освободили Николая Кузьо, а с должности председателя Госсоцслужбы - Марину Лазебную.

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