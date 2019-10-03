Плана "Б" по реализации Минских соглашений нет, "формула Штайнмайера" - это уже компромисс, - Лавров

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс", об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Плана "Б" (по реализации Минских соглашений. - Ред.) быть не может. Минские соглашения - это база, на которой должно все выстраиваться. Если уже быть конкретным, то "формула Штайнмайера" - это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом Минских соглашений, одобренным Советом Безопасности ООН. Изначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов", - сказал Лавров в интервью Первому каналу.

"Вещь естественная, когда человек идет к избирательным участкам за кого-то голосовать, он хочет знать, какими конкретными полномочиями этот кандидат будет обладать, если его выберут. Когда обсуждалась необходимость выполнить эту последовательность, то бывший президент Украины Петр Порошенко на "нормандском формате" сказал, что он не может предоставить особый статус, потому что он не знает, кого они выберут. Это уже абсолютно конфронтационный, контрпродуктивный, а главное антиправовой подход", - пояснил глава МИД.

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"Будучи тогда министром иностранных дел ФРГ, Франк-Вальтер Штайнмайер предложил эту компромиссную формулу. То есть закон будет принят и вступит в силу на временной основе в день выборов, когда закроются участки, а на постоянной основе - когда ОБСЕ подтвердит в своем окончательном докладе, что выборы были честными и справедливыми", - рассказал Лавров.

"Поэтому никаких отходов от базовых принципов Минских соглашений, включая амнистию, особый статус, закрепленный в Конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила Минским соглашениям. Это все остается неизменным, без этого ничего не получится", - подчеркнул глава МИД РФ.

Отвечая на вопрос о сроках возможной встречи в "нормандском формате", Лавров сказал: "Это решать президентам".

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".