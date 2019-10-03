Оккупанты в Крыму продолжают незаконно призывать крымчан на службу в ВС РФ, - прокуратура АРК

Об этом в своем Telegram сообщает прокуратура АРК, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой весной на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, в очередной раз прошла незаконная призывная компания, по итогам которой 3400 крымчан отправились служить в вооружённые силы РФ. При этом, с начала года, оккупационными "правоохранительными органами" было открыто около 20 уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в Вооруженных силах РФ. В 17 делах уже вынесены обвинительные приговора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сс2015 по 2019 года оккупанты незаконно призвали на военную службу более 18 800 жителей Крыма. "Правоохранители" открыли 73 уголовные производства, в 67 производствах уже вынесены приговора за уклонение от военной службы.

"1 октября 2019 года стартовал осенний призыв на военную службу, таким образом, оккупационная власть, невзирая на грубое нарушение норм Женевской конвенции IV, продолжает совершать военные преступления, заставляя жителей оккупированного полуострова служить в армии РФ", - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура автономии осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного призыва крымчан на службу в Вооруженные силы РФ по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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