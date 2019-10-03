Рада сегодня рассмотрит законопроекты о столице, незаконном обогащении и изменения в Трудовой кодекс

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, к рассмотрению парламентариев в первом чтении в четверг запланирован законопроект №2143 "О внесении изменений в закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве", а также 3 альтернативных к нему. Профильный комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на заседании 1 октября рекомендовал Раде поринять за основу альтернативный законопроект №2143-3 "О городе Киеве - столице Украины", а остальные - отклонить.

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Повестка дня также предусматривает рассмотрение во втором чтении законопроекта №1031 "О внесении изменений в некоторыхе законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".

Во втором чтении Рада рассмотрит законопроекты №1046 "О концессии", №1052 "О внесении изменений в Закон Украины "О строительных нормах" о совершенствовании нормирования в строительстве", №1055-1 "Об аренде государственного и коммунального имущества", №2035 относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием, №1056-1 по защите права собственности, №1255 "О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц", №1227 по совершенствованию некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы.

Во втором чтении также планируется рассмотрение законопроектов, которые были приняты в первом чтении еще парламентом VIII созыва. Это проект №0889 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов" и №0893 "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан".

Также планируется рассмотрение во втором чтении законопроектов, которые предусматривают внесение изменений в Регламент Верховной Рады - №1042-1 относительно планирования и системности в законотворческой деятельности Верховной Рады Украины и 1039-2 относительно требований к предложений и поправок к законопроекту, который готовится ко второму чтению.

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Для рассмотрения в четверг запланировано повторное рассмотрение с предложениями Президента Избирательного кодекса (№0978) и закона "О государственноем признании и поддержкеу Пласта - Национальной скаутской организации Украины" (№0976), которые были приняты Верховной Радой VIII созыва, однако Президент Владимир Зеленский наложил на них вето и предоставил свои предложения для повторного рассмотрения. К тому же, парламентарии должны рассмотреть закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего лица, несовершеннолетнего, лица, которое не достигло половой зрелости", который Президент также ветировал и вернул с предложениями.

Согласно повестке дня четверга, депутаты рассмотрят проекты постановлений №1053-1-П и 1073-П об отмене решения Верховной Рады о принятии законов по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть в первом чтении законопроект №1233, предусматривающий внесение изменений в Кодекс законов о труде относительно устранения норм, которые нарушают права и законные интересы работодателей Украины.

Также депутаты планируют назначить на 18 декабря парламентские слушания на тему: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине".

К рассмотрению на сегодня предусмотрено и проекты постановлений №2156 "О присуждении в 2018 году Премии Верховной Рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления", №2130 "О некоторых вопросах обеспечения эффективной подготовки и участия национальных сборных команд Украины к XXXII Олимпийскими XVI Паралимпийскихмигр 2020 года".