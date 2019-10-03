Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
03.10.19 09:31

Украинец, которого 14 лет разыскивал Интерпол, задержан в Польше

На польско-украинской границе в Медыке задержали гражданина Украины, которого 14 лет на территории 190 стран мира разыскивал Интерпол.

Украинец, которого 14 лет разыскивал Интерпол, задержан в Польше

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Мужчину должны экстрадировать в Украину после решения суда.

По словам пресс-секретаря Бескидского отдела Пограничной службы Эльжбеты Пикор, задержали украинца в пешеходном пункте пропуска в Медыке. Он хотел покинуть территорию Польши.

Во время паспортного контроля польские пограничники выяснили, что украинца разыскивает Интерпол. Оказалось, что 32-летнего гражданина Украины 14 лет разыскивают на территории 190 стран мира, его подозревают в совершении убийства в Украине.

Согласно процедуре, мужчину задержали и передали полиции. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 18-летний украинец попал в реанимацию в Варшаве после падения на него самоубийцы с 18 этажа

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100