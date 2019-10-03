Украинец, которого 14 лет разыскивал Интерпол, задержан в Польше

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Мужчину должны экстрадировать в Украину после решения суда.

По словам пресс-секретаря Бескидского отдела Пограничной службы Эльжбеты Пикор, задержали украинца в пешеходном пункте пропуска в Медыке. Он хотел покинуть территорию Польши.

Во время паспортного контроля польские пограничники выяснили, что украинца разыскивает Интерпол. Оказалось, что 32-летнего гражданина Украины 14 лет разыскивают на территории 190 стран мира, его подозревают в совершении убийства в Украине.

Согласно процедуре, мужчину задержали и передали полиции. Его дальнейшую судьбу решит суд.

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