"Обнадеживающий шаг": в Великобритании поприветствовали подписание "формулы Штайнмайера"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в среду, 2 октября, сообщается на сайте британского МИД.

Государственный министр Великобритании по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер назвал это "обнадеживающим шагом" и указал на "явную приверженность президента Зеленского поиску дипломатического решения".

Он также подчеркнул, что Лондон поддерживает требования Киева по соблюдению ряда условий проведения местных выборов на востоке Украины.

"К ним относятся всеобъемлющее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей за выборами и СМИ", - подчеркнул Пинчер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмайера" - российская выдумка. Ее не существует в природе, - Порошенко. ВИДЕО

"Теперь Россия должна сыграть свою роль для прекращения конфликта, незамедлительно перестав поддерживать сепаратистов и выполняя свои обязательства по минским соглашениям", - добавил британский госминистр.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время может состояться саммит "нормандском формате".

В нормандскую четверку входят Украина, ФРГ, Франция и Россия.