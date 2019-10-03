Около 300 россиян находятся в украинских СИЗО и учреждениях исполнения наказаний, - Уголовно-исполнительная служба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная уголовно-исполнительная служба Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

В ответе говорится, что по состоянию на 1 сентября 130 россиян удерживали в следственных изоляторах и 206 - в учреждениях исполнения наказаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В колониях и изоляторах Украины находится более 50 тысяч человек, - Уголовно-исполнительная служба

Всего в украинских СИЗО находилось 755 граждан, еще 499 - отбывали наказание в колониях.

2 октября Государственная уголовно-исполнительная служба Украины сообщила, что всего в украинских колониях и следственных изоляторах находится более 50 000 человек.