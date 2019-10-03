Полицейский насмерть сбил велосипедиста на Кировоградщине, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Кировоградской области.

"Происшествие произошло в городе Александрия 2 октября около 21.30. На месте правоохранители установили, что за рулем транспортного средства находился работник полиции", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2.ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В рамках производства продолжаются все необходимые следственные действия, в том числе исследования о наличии содержания алкоголя в крови водителя.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства и транспортное средство. Назначено служебное расследование. О событии также сообщено ГБР.

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