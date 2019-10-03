Рада отказалась отменять принятие законов о "кэшбеке" и кассовых аппаратах

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Народные депутаты отказались принимать постановление "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 20.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (регистрационный №1053-1)". За данное постановление проголосовали 102 народных депутатов.

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Также парламентарии отказались принять постановление "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 20.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (регистрационный №1073)". За данное постановление проголосовали 108 народных депутатов.

Напомним, законопроект №1053-1 предусматривает введение программных РРО, то есть внедрение электронных чеков. Законопроект №1073 предусматриваетвнедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям (покупателям), которые обнаружат нарушения установленного порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 850 гривен и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.