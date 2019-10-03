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03.10.19 11:16

Движение транспорта на Шулявской развязке будет восстановлено до конца года, - Кличко

Шулявский путепровод откроют для проезда транспорта до конца 2019 года, а полностью реконструкцию планируется завершить до лета следующего года.

мост,шулявский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сегодня на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"До конца этого года движение транспорта на Шулявской развязке будет восстановлено", - подчеркнул Кличко. По его словам, в этом его заверили подрядчики работ, с которыми он общался вчера.

Он отметил, что в связи со строительными работами на следующей неделе на выходных будет перекрыто движение транспорта по проспекту Победы. Над проспектом будет устанавливаться ключевой пролет моста, и на это понадобится два-три дня.

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Нерешенным остается вопрос пятого цеха завода Большевик, который пока препятствует строительству одного из запланированных проектом съездов.

"Но уверен, что до лета следующего года эта развязка будет уже на 100% работать", - добавил мэр.

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