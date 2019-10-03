Движение транспорта на Шулявской развязке будет восстановлено до конца года, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сегодня на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"До конца этого года движение транспорта на Шулявской развязке будет восстановлено", - подчеркнул Кличко. По его словам, в этом его заверили подрядчики работ, с которыми он общался вчера.

Он отметил, что в связи со строительными работами на следующей неделе на выходных будет перекрыто движение транспорта по проспекту Победы. Над проспектом будет устанавливаться ключевой пролет моста, и на это понадобится два-три дня.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шулявский мост демонтируют вместе с фундаментом: полное перекрытие проспекта Победы продлится не долго, - Кличко. ФОТОрепортаж

Нерешенным остается вопрос пятого цеха завода Большевик, который пока препятствует строительству одного из запланированных проектом съездов.

"Но уверен, что до лета следующего года эта развязка будет уже на 100% работать", - добавил мэр.