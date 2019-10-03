Трамп неоднократно использовал Пенса, чтобы давить на Зеленского, - The Washington Post

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

Как сообщается, Трамп дал указание Пенсу не присутствовать на инаугурации президента Владимира Зеленского в мае, когда новый президент Украины искал признания и поддержки со стороны Вашингтона. Данная информация содержалась в докладе осведомителя американской разведки, опубликованном .

Через месяц Трамп через Пенса предупредил Зеленского о возможной задержке в предоставлении помощи США, если со стороны Украины не будет более агрессивных действий в борьбе с коррупцией. А к тому времени, после телефонного разговора, украинская власть уже должна была понимать, что меры по борьбе с коррупцией должны включать расследование в отношении бывшего вице-президента Байдена и его сына Хантера, пишет издание.

При этом, близкие к Пенсу чиновники настаивают, что он не знал о намерениях Трампа давить на Зеленского ради компромата на Байдена.

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Но, как пишет издание, один из главных советников Пенса присутствовал во время разговора 25 июля. И Пенс, по словам чиновников, должен был получить доступ к расшифровке стенограммы в течение нескольких часов после разговора.

Кроме того, близкие к Пенсу чиновники утверждают, что тот отправился в Варшаву на встречу с Зеленским 1 сентября, вероятно, не прочитав, или не полностью ознакомившись со стенограммой телефонного звонка. Именно там он сообщил президенту Украины о том, что финансовая поддержка США Украине может быть приостановлена из-за недостаточных усилий страны по борьбе с коррупцией. Он также передал разочарование Трампа тем, что, по его мнению, Европейский союз делает недостаточно для оказания помощи Украине. Однако, на тот момент Зеленский уже был знаком с требованиями Трампа.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.