На приватизацию в ближайшее время передадут 800 предприятий, - Милованов

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Инвестиции разблокированы. Сегодня Верховная Рада приняла закон 1054-1 который позволяет приватизацию всех предприятий, кроме стратегических. Скоро мы закончим согласовывать список из 800 предприятий для передачи на приватизацию. Конечно, те предприятия из этого списка, которые важны для государства, будут оставлены в собственности. А все остальное будет передано на приватизацию ради привлечения инвестиций и экономического роста", - написал Милованов.

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