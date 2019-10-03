Согласившись на "формулу Штайнмайера", Украина потеряла весомый рычаг влияния на Россию по вопросам Донбасса, - Елисеев

Об этом в своей статье пишет украинский дипломат, экс-заместитель главы АП Порошенко Константин Елисеев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"В погоне за "нормандским саммитом" украинская власть приняла российскую логику выполнения Минских договоренностей, перечеркнув договоренности по результатам саммита в Берлине 2016 г. Речь идет о первоочередности выполнения условий по безопасности и разработке дорожной карты для имплементации "Минска", которая давала бы Украине полную картину урегулирования и, соответственно, устраняла потенциальные риски от реализации этой формулы", - отмечает Елисеев.

По его словам, сейчас есть как те, кто абсолютно не принимает формулу, так и те, кто хватается за слова о проведении местных выборов в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами, в частности ОБСЕ, как за спасательную соломинку, которая должна обезопасить нас от поражения. Но внимательное прочтение предложенной редакции в отрыве от всеобъемлющей дорожной карты лишает даже этой иллюзии.

Елисеев считает, что чрезмерный акцент на соответствии выборов украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ отвлекает внимание от ее ключевого элемента — процедуры введения в действие закона об особенностях местного самоуправления.

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"Речь идет о временном применении закона со дня проведения выборов и его введения на постоянной основе с момента положительного заключительного отчета ОБСЕ. Ни единого слова о возможности прерывания применения такого статуса. Уже сама формулировка предусматривает безальтернативность результатов проведения выборов. И это не принимая во внимание дополнительных "фишек", наподобие включения в формулу "соответствуют стандартам в целом" и "отвечая на вопрос Украины к БДИПЧ", которыми Россия пытается максимально обезопасить признание выборов состоявшимися", - подчеркивает дипломат.

Также, отмечает Елисеев, не предусмотрена ситуация, что делать с избранными местными органами на территории ОРДЛО в том случае, если ОБСЕ признает выборы не соответствующими демократическим стандартам.

"Не менее показательным является тезис президента о подготовке нового закона, который должен инкорпорировать упомянутую формулу и заменить собой нынешний закон об особенностях местного самоуправления, чье действие заканчивается 31 декабря 2019 г. ... россияне постоянно пытались избавиться от этого неудобного для них закона, который не только вводился на ограниченный период времени, но и в статье 10 содержит широкий перечень предохранителей для Украины. Поэтому президент прежде всего должен ответить, готов ли он поддержать включение этой статьи в новый закон, что позволило бы снять большинство волнений в обществе.", - заявил дипломат.

По мнению Елисеева, дав согласие на формулу Штайнмайера, Украина не получила никаких гарантий безопасности - ни относительно устойчивого прекращения огня, ни по выводу российских войск, ни по восстановлению (даже с помощью СММ ОБСЕ) постоянного контроля над границей.

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"Дав согласие на формулу Штайнмайера, Украина потеряла также весомый рычаг влияния на Россию в переговорах по восстановлению мира в Донбассе. Вместо этого Москва удостоверилась в эффективности своего давления и шантажа. Привлекает к себе внимание то, что весь этот многомесячный спринтерский забег Киева имел целью исключительно выполнение прихотей Москвы для проведения "нормандского саммита", а не создание предпосылок для восстановления мира в Донбассе", - подчеркнул Елисеев.

"Уже теперь очевидно, что главной темой следующего "нормандского саммита" станет не выполнение Москвой положений по безопасности Минских договоренностей, а создание условий и проведение Киевом местных выборов в Донбассе. Своими действиями Киев не только максимально сузил пространство для маневрирования, но и создал условия, когда партнеры будут мотивировать нас к дальнейшим компромиссам. Критически важно не допустить ситуации, по которой политическая целесообразность проведения выборов заставит закрыть глаза на отсутствие базовых предпосылок по безопасности к этому", - отметил дипломат.

По словам Елисеева, чтобы выскочить из российской ловушки, Киев должен максимально сосредоточиться на восстановлении своих предыдущих позиций. Речь идет о восстановлении приоритетности принципа "сначала безопасность". Для Украины приоритетно добиться от России выполнения положений по безопасности Минских договоренностей, включительно с восстановлением линии от 19 сентября 2014 года, обеспечения устойчивого прекращения огня, создания пограничных зон безопасности, зоны, свободной от вооружения в районе Мариуполя, обеспечения беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ к оккупированным территориям, включительно с неконтролируемым участком границы.

"Надо наконец понять, что главная цель России - руками самой Украины создать условия, при которых проблема вооруженной агрессии РФ в Донбассе исчезнет как такая. И для Москвы, и для мирового сообщества", - подытожил Елисеев.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" будет обсуждаться лидерами "нормандской четверки".