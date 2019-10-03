САП настаивает на применении к экс-нардепу Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн грн залога

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы САП в Facebook.

В четверг, 3 октября 2019 года, по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ вручено ходатайство о применении меры пресечения бывшему народному депутату Украины 8 созыва Максиму Микитасю, который подозревается в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.

Так, прокуроры САП настаивают на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн грн. залога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП уведомили о подозрении экс-нардепа Микитася в завладении имуществом Нацгвардии стоимостью более 81 млн грн

В ведомстве напомнили, что бывшему народному депутату инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами - руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины по обмену принадлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале, который находится на окраине Киева. Как следствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению согласно экспертным выводам нанесен ущерб на сумму 81 635 448 грн.

2 октября 2019 г. детективами НАБУ по согласованию прокуроров САП ему было сообщено о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины.

Важно: В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.