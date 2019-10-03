Верховный Суд перенес рассмотрение иска Шокина о восстановлении в должности Генпрокурора на 24 октября

"По информации, которая поступила от Укрпочты, истец не получил уведомления о месте и времени рассмотрения иска, а представитель истца получил уведомление, но подал ходатайство о переносе рассмотрения дела, поскольку в это время он не находится в Киеве", рассказали в четверг в пресс-службе Верховного Суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По информации суда, коллегия судей удовлетворила ходатайство представителя истца и перенесла заседание на 10:00 24 октября.

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Шокин подал в суд на тогдашнего президента Петра Порошенко и Верховную Раду еще 13 марта 2017 года – через год после своего увольнения. Бывший Генпрокурор требовал признать незаконным и отменить постановление парламента и указ президента об его увольнении. Также Шокин хотел, чтобы суд вернул ему должность. Свои требования экс-глава ГПУ обосновал тем, что во время голосования за его отставку была нарушена Конституция: депутаты голосовали нелично и невовремя. В постановлении об увольнении якобы отсутствовали ссылки на основания для такого решения, а заявление об отставке Шокин, по его словам, написал не по собственному желанию, а "под психологическим давлением" и "по политическим мотивам".

Весной 2017 года Высший административный суд дважды отказал бывшему чиновнику.

Позже, экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что он настаивал на увольнении Шокина: "Я сказал: Я уезжаю через 6 часов, если ваш Генпрокурор не уволен к тому времени, вы не получаете денег". Что ж, сукин сын! Его сняли с должности и назначили человека, который считался надежным".

Вместе с тем, об этом говорил во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трампа: "Байден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разберитесь с этим". Также стоит отметить, что во время данного разговора Трамп дважды заявил, что считает Шокина "хорошим прокурором".