С начала суток враг осуществил 12 прицельных обстрелов по позициям ВСУ, украинские воины применили дежурные огневые средства, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отметили в ведомстве, минометные обстрелы оккупанты вели в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил.

"Почти с полуночи вооруженные формирования РФ и их наемники целились из минометов калибров 120 и 82 мм по нашим защитникам н.п. Луганское, из 82-мм - в районе Новолуганского, в общем выпустив в течение часа 16 мин. Эти обстрелы враг сопровождал огнем из гранатометов различных систем. После трех ночи противник выпустил по защитникам Новолуганского еще 3 мины 82-мм калибра.

Кроме этого, сегодня ночью и утром оккупанты вели прицельные обстрелы позиций Объединенных сил из гранатометов и стрелкового вооружения в районах Новогнатовки, Водяного, Березового, Павлополя, Крымского, трижды - вблизи Новотроицкого", - сказано в сообщении.

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В Минобороны подчеркнули, что украинские герои вели адекватные оборонительные действия, применяя дежурные огневые средства.

"По имеющейся информации, боевых потерь с начала текущих суток в результате вражеского огня среди защитников Украины нет", - говорится в сообщении.