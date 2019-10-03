С "решалой" Богданом Госдеп мне советовал не связываться, - Джулиани

Об этом он рассказал изданию BuzzFeed News, передает Цензор.НЕТ.

"Когда в Госдепе меня спросили, можно ли дать мой номер Ермаку, они добавили: "[Ермак] - реальный юрист, в отличие от "решалы" Богдана". Он попросту антипод Ермака. Ермак честный; Богдан нет", - сказал Джулиани.

На вопрос, кто именно предостерегал его от встречи с Богданом, Джулиани ответил: "Волкер предостерегал".

Джулиани уверяет, что на встрече с Ермаком передал "обеспокоенность" администрации США тем, что Богдан занимает такую должность при президенте Украины и может "негативно" влиять на того.

"Я сказал (Ермаку. - Ред.): "Вы знаете, рядом с вами человек, который не принесет добра ни вам, ни вашей стране", - сказал Джулиани.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.