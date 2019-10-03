"Евросолидарность" требует от Зеленского немедленного созыва СНБО из-за подписания "формулы Штайнмайера", - Арьев

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил нардеп Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с событиями, которые происходят, фракция "Европейская Солидарность" требует от Зеленского немедленного созыва СНБО, на котором обсудить последствия имплементации подписанной в Минске формулы с профессионалами, а не в узком кругу из офиса президента, как это было до сих пор", - говорится в сообщении.

По словам Арьева, надо обсудить главные условия и просчитать шаги украинской стороны в случае невозможности осуществления подписанной формулы чтобы избежать попыток переложить ответственность за это на Украину.

"Надо наконец слышать не кинопродюсеров, а профессионалов. Телесериал закончился, господин Зеленский, но во вражеский сценарий страну уже завели. Собирайте Совет нацбезопасности", - подытожил нардеп.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

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