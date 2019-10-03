США будут предоставлять поддержку Украине в военном, политическом и финансовом аспектах, столько, сколько смогут, - конгрессмен Гараменди

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в кулуарах Варшавского форума в сфере безопасности в Варшаве заявил американский конгрессмен, член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам, представитель Демократической партии США Джон Гараменди.

"Дискуссия об увеличении военной помощи находится на повестке дня, в настоящий момент есть 400 млн долларов прямой финансовой и военной помощи со стороны США. Мы сейчас будем в Киеве и будем дискутировать с министрами о предстоящей поддержке. Это очень важно для украинского правительства услышать от нас, что мы можем, а нам - в какой финансовой, военной и экономической помощи Украина нуждается", - подчеркнул Гараменди.

Он добавил, что делегация американского парламента направляется сегодня из Варшавы в Киев для проведения таких переговоров с представителями украинской власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс США одобрил продажу Javelin Украине на сумму в 39 млн долларов, - Bloomberg

Американский политик выразил мнение, что инцидент, связанный с недавним телефонным разговором президентов США и Украины, - "временная проблема", а США как поддерживали Украину в военном, политическом и финансовом аспектах на протяжении последних пяти лет, так и будут продолжать это делать и в дальнейшем.

Впрочем он подчеркнул, что в США не наблюдается никакой утомленности от Украины.

"На самом деле Америка еще больше обеспокоена ситуацией в Украине, а факт агрессии России против Украины указывает на необходимость единства союзников. Америка будет предоставлять значительную поддержку Украине, сколько сможет", - подчеркнул американский конгрессмен.

Как сообщалось, внешнеполитическое ведомство США в сентябре приняло решение о выделении Украине $141,5 млн в рамках программы усиления безопасности и обороны и в частности, закупки стрелкового оружия.