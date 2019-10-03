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03.10.19 15:11

Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК. СПИСОК

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на новый состав Центральной избирательной комиссии.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский предлагает Раде назначить на должности членов ЦИК такие кандидатуры:

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  1. Боярчук Оксану Борисовну (СН);
  2. Буглака Юрия Александровича ("ЕС");
  3. Гатауллину Елену Аухатовну (СН);
  4. Гевко Андрея Евгеньевича ("Голос");
  5. Глущенко Викторию Анатольевну ("Батькивщина");
  6. Греня Виталия Вячеславовича (СН);
  7. Диденко Олега Николаевича (СН);
  8. Дубовика Сергея Олеговича (ОПЗЖ);
  9. Евстигнеева Андрея Сергеевича (СН);
  10. Ефремову Ирину Алексеевну (СН);
  11. Кармазь Александру Александровну (СН);
  12. Любченко Павла Николаевича (СН);
  13. Мирошниченко Юрия Романовича (ОПЗЖ);
  14. Перепелюка Владимира Григорьевича (СН);
  15. Плукаря Виталия Владимировича (СН);
  16. Постивого Сергея Александровича (СН);
  17. Фрицкого Юрия Олеговича (СН).

Диденко, Евстигнеев, Ефремова и Плукар были членами предыдущего состава ЦИК.

Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК 01

По данным LIGA.net, голосование за новый состав ЦИК планируется завтра, 4 октября.

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