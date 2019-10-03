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03.10.19 15:48

Волкер пытался убедить Трампа в надежности Зеленского, - Bloomberg

Курт Волкер, занимавший должность спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины, пытался убедить президента США Трампа, что украинский лидер Владимир Зеленский является надежным партнером.

зеленский,трамп

Об этом со ссылкой на проинформированный источник сообщает издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Волкер стремился изначально изменить впечатление Трампа и Джулиани о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский является ненадежным союзником", - пишет издание.

По данным Bloomberg, Волкер был одним из тех, кто выступал за разговор между Трампом и Зеленским в рамках более широких усилий Госдепартамента по организации визита для Президента Украины в США.

Отмечается, что сегодня Волкер выступит в Палате представителей на совместном заседании комитетов по вопросам разведки, иностранных дел и надзора, которые ведут проверку в рамках расследования импичмента Трампа.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

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