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03.10.19 16:17

Решение об утверждении новой делегации Украины в ПАСЕ будем принимать в ноябре, - Ясько

Председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Украины Елизавета Ясько заявила, что в ноябре состоится большая встреча с представителями ПАСЕ, где будет приниматься решение об утверждении новой делегации Украины в Парламентскую ассамблею.

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Об этом сообщила Ясько в кулуарах парламента, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ, когда ожидать, что Украина подаст новую делегацию в ПАСЕ.

"Мы будем принимать это решение, как результат консультаций, которые будут происходить в последующие недели. И в ноябре будет огромная встреча, где мы ждем наших партнеров здесь в Киеве и уже будем принимать решение после этого" - отметила она.

Напомним, делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, которая состоится с 30 сентября по 4 октября. "Это будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", - пояснила Елизавета Ясько.

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