Собственника телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" Козака допросили, но подозрения ему не выдвигали, - СБУ

Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила в комментарии изданию "Детектор медиа", сообщает Цензор.НЕТ.

"Фейк. Он (Тарас Козак. – Ред.) народный депутат Украины, и для привлечения его к уголовной ответственности требуется согласие парламента", - сказала Гитлянская.

Как ранее передавал Цензор.НЕТ, Козак в четверг, 3 октября сообщил, что его допрашивали "по трем статьям" – терроризм, финансирование терроризма и легализация средств, полученных преступным путем.

"Это для меня сегодня было новостью. Спрашивали о телемосте, разные вопросы задавали. Отвечали, все нормально. Хочу сказать, что власть не останавливается", - сказал Козак.

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