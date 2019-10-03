Кадровые изменения позволили упорядочить работу ГАСИ по регистрации разрешительных документов на строительство, - Строкач

"Сегодня восстановлена нормальная рабочая коммуникация между Разрешительным департаментом и нашими территориальными органами. Взаимодействие происходит полностью с соблюдением требований законодательства. Например, если территориальный орган направляет положительное решение о выдаче разрешительного документа на объект строительства, то эта информация вовремя вносится Разрешительным департаментом в Единый реестр - без каких-либо необоснованных возражений", - отметил и.о. председателя Госархстройинспекции Александр Строкач, сообщается на сайте ГАСИ.



По его словам, на сегодня все управленческие решения направлены на восстановление прозрачности разрешительных процедур, обеспечение объективного, непредвзятого рассмотрения документов с соблюдением установленных сроков.



"Необходимо навести порядок в существующей разрешительной системе, обеспечить уже сегодня законное право субъектов градостроительства получать административные услуги в строительстве вовремя и без искусственных препятствий", - отметил Александр Строкач.