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03.10.19 17:02

Рябошапка вынес выговор Луценко. ДОКУМЕНТ

Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о выговоре бывшему генпрокурору Юрию Луценко после того, как уволил его с должности прокурора.

Рябошапка вынес выговор Луценко. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приказе, копия которого имеется в распоряжении "Українських Новин".

Документ подписан во исполнение решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) от 13 сентября.

Рябошапка вынес выговор Луценко 01

Приказ о выговоре Рябошапка подписал 19 сентября. Выговор Луценко был объявлен как прокурору ГПУ.

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Как сообщалось, КДКП решила объявить выговор Луценко за несвоевременное применение дисциплинарного взыскания к заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку. Также Госбюро расследований начало расследовать возможные злоупотребления Луценко.

29 августа Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а новым генпрокурором назначен Руслан Рябошапка.

Тем временем Луценко уехал в Великобританию на курсы по английскому.

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