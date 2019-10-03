Рябошапка вынес выговор Луценко. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приказе, копия которого имеется в распоряжении "Українських Новин".

Документ подписан во исполнение решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) от 13 сентября.

Приказ о выговоре Рябошапка подписал 19 сентября. Выговор Луценко был объявлен как прокурору ГПУ.

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Как сообщалось, КДКП решила объявить выговор Луценко за несвоевременное применение дисциплинарного взыскания к заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку. Также Госбюро расследований начало расследовать возможные злоупотребления Луценко.

29 августа Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а новым генпрокурором назначен Руслан Рябошапка.

Тем временем Луценко уехал в Великобританию на курсы по английскому.