Преступная группировка продавала тяжелые наркотики несовершеннолетним в Киеве, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали в столице группу злоумышленников, которые в лабораторных условиях перерабатывали контрабандные психотропные вещества из Западной Европы для перепродажи. Установлено, что дельцы организовали подпольные лаборатории по месту жительства.

Во время проведения санкционированных следственных действий у фигурантов дела правоохранители изъяли 500 граммов амфетамина, около 1000 таблеток "МДМА", более 100 граммов кокаина, 1 кг марихуаны, большое количество прекурсоров и лабораторное оборудование. Ориентировочная стоимость обнаруженных наркотиков и психотропных веществ на черном рынке составляет более миллиона гривен.

По информации СБУ, группировка в незаконно созданных лабораторных условиях осуществляла изготовления примерно 5 килограммов психотропных веществ еженедельно, что составляет почти 10 000 доз амфетамина. Участники группировки сбывали наркотики жителям Киева, преимущественно несовершеннолетним из числа студентов и школьников, а также в ночных клубах столицы. Средняя стоимость изготовленного и сбытого за неделю "товара" составляла примерно 1,5 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех участников ОПГ.

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