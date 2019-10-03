Рада поддержала предложения президента по законопроекту о "Пласте"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 313 народных депутатов.

В предложениях президента отмечается, что "Пласт" не может быть признан единственной скаутской организацией, которой предоставлено государственное финансирование, поскольку в реестре существует ряд других скаутских организаций.

"Вместе с тем, принимая во внимание весомый вклад украинского пластового (скаутского) движения в получении и становлении украинской государственности, в гражданском образовании и национально-патриотическом воспитании детей и молодежи, предлагаю доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития украинского пластового (скаутского) движения", - говорится в документе с предложениями президента.

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Напомним, Верховная Рада проголосовала за закон закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт" 30 мая. Документ предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О культуре" и Закона Украины "О внешкольном образовании" с целью определения формата государственной поддержки "Пласта".

3 сентября президент Зеленский ветировал законопроект о государственной поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт". Он вернул документ в Раду на доработку с собственными правками.В частности, Зеленский предложил доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития Пласта.