ВАКС избрал экс-нардепу Березкину меру пресечения в виде залога 15 млн

Об этом говорится в сообщении САП на странице в Facebook в четверг, информирует Цензор.НЕТ.

"Следственный судья ВАКС при участии прокуроров САП избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины, подозреваемому в организации совершения особо тяжких коррупционных преступлений. Так, суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в сумме почти 15 млн грн", - говорится в сообщении.

Суд также определил для экс-нардепа процессуальные обязанности, предусмотренные ст. 194 УПК Украины: прибывать к определенному служебному лицу с установленной периодичностью; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; а также сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину.

В САП напомнили, что речь идет о бывшем народном депутате, которому 27 сентября было согласовано сообщение о подозрении в совершении ряда особо тяжких коррупционных преступлений, в этот же день детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) уведомили его о подозрении.

Кроме того, в САП напомнили, что почти год назад Верховная Рада не поддержала представление генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение народного депутата к уголовной ответственности.

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