Ничего об Украине без Украины. Это должно быть вашим приоритетом, - Яценюк обратился к Зеленскому

"Формулы обычно применяют в химии, но не в политике. Решения - вот что нужно для политиков и реальной политики", - заявил лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов, выступая на Варшавском форуме безопасности в четверг, 3 октября, сообщили в пресс-службе НФ.

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Он отметил, что есть несколько интерпретаций так называемого Минского процесса, но несомненно есть несколько ключевых предпосылок для того, чтобы провести свободные, честные и демократические местные выборы в Донецке и Луганске. "И ключевая предпосылка - избавиться от российских войск, базирующихся в Донецке и Луганске. Ключевая предпосылка - вернуть контроль над украинско-российской границей. Ведь сегодня кое-кто пытается дискутировать над условиями свободных и честных выборов в Донецке и Луганске. Я не представляю, как можно провести свободные и честные выборы под дулами российских автоматов", - подчеркнул он.



"Без сомнения, Минские договоренности - не самые лучшие. Но на повестке дня больше ничего нет", - подчеркнул Арсений Яценюк.



По его мнению, у президента есть две ключевые цели: первая - восстановить территориальную целостность Украины, вернуть Донецк, Луганск и Крым; вторая - укрепить украинскую экономику и обеспечить экономический рост.



Он призвал президента Украины и украинское правительство "быть очень стойкими, очень решительными и защищать интересы Украины": "Ничего об Украине без Украины! Это должно быть его приоритетом".



"Убежден, что президент полностью понимает свою ответственность и сделает все возможное, чтобы защитить Украину, чтобы не предавть клятву, которую он дал несколько месяцев назад", - подчеркнул лидер "Народного фронта".



Обращаясь к участникам форума, он отметил, что лучший способ усилить безопасность - это укрепить наш оборонительный потенциал. "Я здесь, чтобы защитить дело Украины, защитить мою страну, то, что было сделано в Украине. Защищать прошлое и бороться за будущее Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.