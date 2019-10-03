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03.10.19 18:01

Европейский Союз присоединился к критике судебной реформы Зеленского

Новоназначенный глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас присоединился к критическим замечаниям по законопроекту № 1008, высказанных Генеральным Секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

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Как передает Цензор.НЕТ, Матти Маасикас в Твиттере отметил: "Жесткая позиция Марии Пейчинович-Бурич по некоторым аспектам судебной реформы в Украине. Европейский Союз разделяет обеспокоенность относительно соблюдения европейских стандартов. Мы выступаем за продолжение диалога по проекту Закона № 1008".


Проект Закона № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" предусматривает сокращение судей Верховного Суда до 100 человек (сейчас работает 192 судьи), изменение правил отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины с полным перезагрузкой этого органа и сужение гарантий независимости судей.

"Наиболее важно, чтобы (реформирование) основывалось на достижениях реформ, внедренных для того, чтобы соответствовать стандартам Совета Европы и международным стандартам", - отмечает в своем письме госпожа Пейчинович-Бурич.

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