За 9 месяцев налоговые поступления увеличились на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, - Верланов

Это на 114,2 млрд грн, или на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Об этом сообщает пресс служба Государственной налоговой службы Украины.



В частности, в январе-сентябре этого года в Государственный бюджет поступило 338,2 млрд грн, в том числе - 331,1 млрд грн в общий и 7,1 млрд грн в специальный фонд.



Кроме того, отмечается, что за этот же период местные бюджеты получили 192,9 млрд грн платежей, что на 32,3 млрд грн, или на 20,1% больше аналогичного периода 2018 года. Также в государственные целевые фонды за этот же период поступило 198,7 млрд грн ЕСВ, на 34,9 млрд грн, или 21,3%, больше чем за январь - сентябрь 2018 года.



"Выполнение плана органами ГНС позволяет государству своевременно и в полном объеме выплачивать зарплаты и пенсии, выполнять другие социальные функции. Полнота поступлений в местные бюджеты повышает финансовую состоятельность местных общин. Мы понимаем эту ответственность и будем в дальнейшем эффективно выполнять возложенные на нас обязанности", - отметил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.



На своей странице в Facebook глава ГНС ​​добавил, что такое увеличение происходило не давлением или вымогательством досрочных авансовых налоговых платежей. "Этот результат был получен благодаря тщательной аналитической работе и перекрытию минимизационных схем", - подчеркнул Верланов.



Отметим, налоговые поступления в государственный бюджет в январе-сентябре 2019 составили более 100% от запланированных, а именно - 331,1 млрд грн.



Напомним, сумма начисленного налога на добавленную стоимость в сентябре, по результатам деятельности в августе составила 19,8 млрд грн, что на 2,9 млрд грн, или на 17,2% больше аналогичного периода прошлого года (16,9 млрд грн) .