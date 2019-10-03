Государственная регуляторная служба всегда защищает интересы бизнеса, – Укртатнафта

При этом всегда защищает интересы бизнеса, заявил заместитель председателя правления "Укртатнафта" Руслан Миловидов в эфире 24 канала.

По словам Миловидова, во время разработок подзаконных актов государство не всегда учитывает интересы производителей. При этом, единственной возможностью достучаться до власти является Государственная регуляторная служба (ГРС).

"Был разработан подзаконный акт Министерства энергетики и угольной промышленности о введении норм потерь нефтепродуктов. Было много замечаний, при этом не привлекали к разработке данных производителей. Благодаря только вмешательству регуляторной службы были внесены соответствующие изменения, и проект отправлен на доработку для пересчета указанных норм", – заявил Миловидов.

По словам Миловидова, ГРС сейчас занимается важной работой по изменениям в Налоговый кодекс, а также изменениям в системы электронной административной реализации топлива.

"С Государственной регуляторной службой мы работаем уже давно. Они всегда становились на сторону бизнеса. В последнее время наше сотрудничество, в основном, связано с законопроектами и подзаконными нормативными актами, которые сейчас внедряют – это изменение в Налоговый кодекс, это изменение в системы электронной административной реализации топлива, по которой возникает много вопросов", – заявил Миловидов.





