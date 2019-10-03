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03.10.19 18:15

Рада прислушалась к Зеленскому и вернула Избирательный кодекс на второе чтение

Верховная Рада поддержала предложение президента вернуть законопроект №0978 об Избирательном кодексе на второе чтение. "За" проголосовали 270 народных депутатов.

Рада прислушалась к Зеленскому и вернула Избирательный кодекс на второе чтение

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Президент считает, что Кодекс, который поступил на подпись, "содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины".

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"Учитывая изложенное не могу поддержать Избирательный кодекс Украины в предложенной редакции, возвращаю его для повторного рассмотрения и предлагаю доработать с учетом приведенных замечаний с целью обеспечения надлежащей регламентации избирательно процесса, создание условий для свободного волеизъявления граждан Украины на основе конституционных принципов и демократических стандартов организации и проведения выборов, предотвращение любых злоупотреблений и манипуляций во время проведения выборов", - говорится в документе с предложениями президента.

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