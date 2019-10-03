Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
03.10.19 18:34

Спикер Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил депутатов не есть, курить и "удовлетворять физиологические нужды" в сессионном зале

разумков

.Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время перерыва между рассмотрением законопроектов.

"Зал Верховной Рады - это не столовая, это не место для курения, в том числе "айкос". Я не видел в зале табличек "айкос-френдли". Так же я обращаюсь ко всем: в зале Верховной Рады не нужно удовлетворять другие физиологические нужды", - сказал Разумков.

Это последнее замечание было намеком на появившееся накануне видео с депутатом Ильей Кивой из пророссийской фракции ОПЗЖ, на котором его запечатлели, когда он трогал себя за пах.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100