Если Путин выдаст одних заложников, то наберет новых, - Билецкий

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Биилецкий отметил: "Безусловно, освобождение людей для нас чрезвычайно важно. Как человек, который находила в тюрьме по политическим статьям во времена Януковича, близко воспринимаю эту беду. С другой стороны, мы должны понимать, политические уступки, территориальные уступки, но мы уже говорим и о военных уступках, - это путь в никуда".

Он продолжил: "Почему с террористами в основном не ведут переговоров? Почему Израиль сказал, что он больше не будет менять свои граждан на террористов? Потому что это привело к тому, что интифады начали распространяться. Террорист понимает, что захват заложников - это эффективная стратегия. А Путин в этом плане - террорист, который захватывает заложников. Он поймет, что таким образом можно без войны и серьезного давления получать все, что угодно: внутри-политическое, экономическое и культурное влияние в стране, потерю Украиной территорий".

"Даже если Путин сейчас выдаст большую часть заложников, он будет делать дальше? он наберет новых. Крымские татары в Крыму еще не закончились, также как и украинские патриоты на оккупированных территориях Донбасса. Поэтому набрать новых заложников он сможет абсолютно всегда", - резюмироавл Билецкий.

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