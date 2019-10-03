"Сейчас все следят за курсом доллара. Потом будут следить тоже, но он будет двигаться в другом направлении", - Данилюк о последствиях разрыва с МВФ

Об этом бывший секретарь СНБО Александр Данилюк заявил в интервью "BBC News Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"О чем была национализация "ПриватБанка"? О том, что государство Украина может ограничивать влияние очень влиятельных олигархов. ... Если сейчас ситуация меняется, если теперь идут на уступки тем, кто вывел из Украины деньги, а государство, национализировав банк, вложило 5,5 млрд долларов средств налогоплательщиков - любая компенсация будет иметь несколько последствий", - сказал Данилюк.

По его слова, первым последствием станут прямые расходы бюджета в сумме $2 млрд. А вторым - исход инвесторов, которые поймут, что власть в Украине не может влиять на олигархов.

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"МВФ скажет: "Увидимся в следующий раз, когда вы покажете, что вы вновь настроены серьезно". И это будет такой эффект снежного кома. Нету МВФ - не будет инвестиций, не будет дальше приватизации, всего того, что дает толчок для экономики. Тогда о которых 40% в течение следующих пяти лет мы можем говорить?" - добавил экс-секретарь СНБО.

Кроме этого, Украина должна постепенно готовиться к наступлению мирового финансового кризиса, считает он.

"Если входить туда без программы МВФ, без инвестиций, тогда наши люди это почувствуют очень и очень быстро. Сейчас все следят за курсом доллара. Затем будут следить тоже, но он будет двигаться в другом направлении", - подчеркнул Данилюк.

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Политик утверждает, что украинская власть услышала от сигнал от МВФ, когда миссия фонда уехала, не подписав меморандума о сотрудничестве. "Он понимает масштаб угрозы", - сказал Данилюк о президенте Зеленском.