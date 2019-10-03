"Разведением войск мы увеличиваем "серую зону", в которой могут работать и диверсионные группы, и снайперы", - Данилюк

Об этом он рассказал в интервью "BBC News Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я ездил на прошлой неделе, кажется, на Восток. И там я посетил три участка, где планируется отвод войск (Золотое, Петровское и Станица. – Ред.), чтобы поговорить с военными о том, как они оценивают готовность и ситуацию. Очень был откровенный разговор, они мне показали места, чтобы я сам почувствовал, что произойдет, если будет разведение в конкретном месте", - сказал Данилюк.

"Во-первых, зимой это делать сложно, даже опасно, потому что надо двигаться по открытой местности, так как нет листьев, и так далее. Но есть еще другие моменты чисто технические, когда мне показывали, что создаются риски. Другой вопрос - будет ли это способствовать уменьшению потерь на фронте. На самом деле, мы увеличиваем "серую зону", в которой смогут работать и диверсионные группы, и снайперы, и это совершенно не гарантирует ничего и открывает простор для провокаций", - добавил он.

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По словам бывшего секретаря СНБО, военнослужащие на передовой не доверяют мирным инициативам власти.

"У них на фронте - даже не у людей на Майдане - у военных там должно быть доверие к таким решениям, иначе не поймут. Нельзя на это закрывать глаза, надо это доносить, так как от этих людей зависит это на самом деле", – сказал Данилюк.

На вопрос журналиста о том, есть ли, по его мнению, такое доверие, политик ответил: "Однозначно, нет. Я этого не почувствовал".

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