Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
03.10.19 20:05

Билецкий: "Надо отказаться от Минска-2"

Зеленский должен исходить из ловушки минского формата, если он действительно хочет добра для Украины и возвращения Донбасса и Крыма. Он должен искать новые форматы, в которых Украина может отстаивать собственные интересы.

билецкий

Об этом лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Он отметил: "Мы должны отказаться от всех 13 пунктов Минска-2, так как они были нарушены в первый же день. Карта, которая существует на момент его подписания, включает Дебальцево к контролируемым Украины территориям. После Минска-2 оно было захвачено пророссийскими боевиками и непосредственно российскими войсками, и сейчас находится в "Л/ДНР".

"Поэтому у нас есть все основания разрывать все эти договоренности, сосредоточиться, в первую очередь, на новом формате на внешней арене, на экономике страны и построении мощного безопасности блока. И уже имея эту силу, решать ситуацию на Донбассе и в Крыму", - подчеркнул Билецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен был требовать нового формата урегулирования для Донбасса, - Билецкий

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100