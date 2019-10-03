Билецкий: "Надо отказаться от Минска-2"

Об этом лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Он отметил: "Мы должны отказаться от всех 13 пунктов Минска-2, так как они были нарушены в первый же день. Карта, которая существует на момент его подписания, включает Дебальцево к контролируемым Украины территориям. После Минска-2 оно было захвачено пророссийскими боевиками и непосредственно российскими войсками, и сейчас находится в "Л/ДНР".

"Поэтому у нас есть все основания разрывать все эти договоренности, сосредоточиться, в первую очередь, на новом формате на внешней арене, на экономике страны и построении мощного безопасности блока. И уже имея эту силу, решать ситуацию на Донбассе и в Крыму", - подчеркнул Билецкий.

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