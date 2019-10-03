Призываем Зеленского не допустить экономической катастрофы в Кривом Роге, - металлурги о повышении ставок на железную руду

Об этом говорится в письме главы Федерации металлургов Украины Сергея Беленького и руководителя Центрального комитета профсоюза металлургов и горняков Сергея Комышева президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на МинПром.

Авторы письма обратили внимание, что самый сильный удар будет нанесен по родному городу главы государства – Кривому Рогу.



"Господин Президент, Вы прекрасно знаете, как строится экономика. Вы знаете, что происходит с городами, в которых закрываются предприятия. Мы все были этому свидетелями в девяностые. Повысив рентную плату на добычу железной руды, уничтожив наши горно-обогатительные комплексы, народные депутаты убьют Кривой Рог", – говорится в письме.



Авторы обращения к главе государства отметили, что в случае остановки ГОКов без работы останется масса людей, работающих в том числе и в малом бизнесе – продавцы магазинов, работники АЗС, мастера салонов красоты и многие другие, поскольку у горняков не будет денег.



"Сначала это будет удар по Кривому Рогу – молодежь начнет искать новые города и страны для жизни, профессионалы также уедут за границу и останутся у нас только старики, которые будут тихо доживать свой век. А потом ударит и по Украине", – предостерегают авторы письма.



Они подчеркивают, что такого развития событий в нашей стране нельзя допустить. "Вас избрал народ Украины, и Вы обещали заботиться о народе. Вы просили каждого из нас взять на себя ответственность за развитие страны и люди охотно помогают Вам каждый день на своем рабочем месте. Владимир Александрович, люди поддерживают Вас во всем, но сейчас они просят Вас поддержать их. Ваш народ просит о помощи и надеется, что Вы действительно заботитесь о людях, а не о интересах олигархов. Подумайте, пожалуйста, про каждого украинца и не допустите большой трагедии в родном городе и в Украине", – говорится в обращении к президенту.



Как известно, законопроектом №1210 предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-68% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.



Ранее международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше, чем в Австралии, Бразилии и Китае.